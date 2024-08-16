Брудні простирадла та проблеми з туалетним папером: плавчиня розкритикувала умови на Олімпіаді
Джерело:The Project TV
Олімпійські ігри в Парижі стали одними з найкращих за спортивною складовою. Однак багато учасників змагань скаржилися на побутові умови.
Австралійська плавчиня Аріарна Тітмус залишилася незадоволеною умовами проживання в олімпійському селищі. Учасників Ігор не забезпечили елементарними речами.
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Ще один камінь в бік організаторів Олімпіади
Чотириразова олімпійська чемпіонка поскаржилася на відсутність комфорту та туалетних аксесуарів. Обслуговий персонал селища не слідкував за чистотою кімнат.
Нам поміняли простирадла після першої ночі, а потім їх не міняли весь інший час, поки ми там були, тож ми жили в багнюці. Нам доводилося брехати, що ми сусіди по кімнаті, щоб отримати додаткові рулони туалетного паперу. У тебе закінчувався туалетний папір, і тобі давали один рулон на чотири дні на весь номер,
– розповіла Тітмус.
Зазначимо, що, попри "спартанські" умови проживання, австралійська плавчиня здобула чотири медалі на Олімпійських іграх: дві золоті та дві срібні. На попередній Олімпіаді в Токіо Тітмус теж завоювала чотири нагороди, але одна з медалей була бронзовою.
Раніше олімпійський чемпіон Адам Піті з Великої Британії розкритикував якість харчових продуктів на Іграх в Парижі. За словами спортсмена, у рибі знаходили хробаків.