Титулований британський плавець Адам Піті був неприємно здивований низькою якістю їжі, яку пропонують спортсменам. На його думку, на попередніх Олімпіадах ситуація з харчуванням була значно краща.

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Довгі черги та риба з хробаками

Триразовий олімпійський чемпіон розповів, що деякі спортсмени знаходили хробаків у рибі.

"У Токіо їжа була неймовірною, у Ріо також. Але цього разу… Не вистачає протеїнових варіантів їжі, довгі черги, очікування на їжу по 30 хвилин, тому що немає системи черги.

Я хочу м’яса, мені потрібне м’ясо для виступу, і саме його я їм вдома, то чому я маю щось міняти? Мені подобається риба, але спортсмени знаходять у рибі хробаків. Це погано", – розповів Піті.

Попри певні незручності з харчування, 29-річний плавець відмітив велику кількість уболівальників, які відвідують змагання.

Але це, безперечно, найкраща Олімпіада із залученням вболівальників. У нас ніколи не буде ідеальних Ігор,

– зауважив британець.

Зазначимо, що на Олімпійських іграх в Парижі Адам Піті завоював срібну медаль на дистанції 100 метрів брасом. У фіналі британський плавець поступився італійцю Ніколо Мартіненьї, поділивши другу сходинку п'єдесталу з американцем Ніком Фінком.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня. Після десятого змагального дня на рахунку України сім нагород: дві золоті, дві срібні та три бронзові. У медальному заліку наша збірна посідає 18 місце.