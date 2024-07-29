Вольова перемога після напруги у першому сеті: Костюк вийшла в 1/8 фіналу Олімпіади-2024

У понеділок, 29 липня, відбулися матчі 1/16 фіналу лімпійського тенісного турніру в Парижі. Вони відбулися на кортах Ролан Гаррос.

Клара Бюрель – Марта Костюк 0:2 (6:7(3), 2:6)

В 1/16 фіналу Перша ракетка України Марта Костюк зустрілася з француженкою Кларою Бюрель. Це була перша зустріч тенісисток на корті, пише 24 канал.

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Вольова перемога українки

У першому сеті Марта Костюк двічі виходила вперед, маючи брейк і сетбол, але, на жаль, не змогла скористатися своїми шансами. Драматичний десятий гейм, який тривав 23 розіграші, також завершився невдачею для українки. Однак, згодом Костюк продемонструвала характер і перевела гру на тайбрейк, де здобула перемогу.

У другому сеті українка впевнено здобула перемогу над суперницею.

Костюк стала першою українкою, яка пробилася до третього раунду Олімпіади-2024.

Відзначимо, що в 1/8 фіналу Марта Костюк зустрінеться з грецькою тенісисткою Марією Саккарі.