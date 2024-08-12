У 2022 році розпочалось повномасштабне російське вторгнення в України. З цього моменту у більшості міжнародних та європейських турнірах були вилучені спортсмени з Росії.

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Махачев про недопуск росіян

У своїх соцмережах чемпіон UFC Іслам Махачев поділився тим, що слідкував за змаганнями з боротьби. Спортсмен був невдоволений тим, що на Олімпіаду-2024 в Парижі атлети з Росії виступали під "нейтральним" прапором, а деякі зовсім залишились вдома.

Мені сподобалося дивитися боротьбу цими днями. Шкода, що брудна політика залізла в такий мужній вид спорту. Люди, які все своє життя віддали цьому виду спорту і мріяли отримати шанс виступити на Олімпіаді, змушені сидіти вдома і дивитися Олімпіаду по телевізору.

– заявив Махачев.

Чемпіон UFC заявив, що "подвійні стандарти брудних країн" позбавили спортсменів того до чого вони готувались довгий час. У твіттері Махачев порівняв церемонію відкриття паризьких та російських Ігор. Він закликав повернути все в Росію.

Нагадаємо, що на церемонії закриття Олімпіади-2024 в Парижі російський пропагандистький журналіст вивісив прапор Російської Федерації.