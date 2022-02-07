Олімпіада-2022: розклад виступів українців 8 лютого

У вівторок, 8 лютого, на XXIV зимових Олімпійських іграх на старт вийдуть 15 представників України. Всього ж у четвертий змагальний день Олімпіади в Пекіні буде розіграно десять комплектів нагород.

Цього дня Україна буде представлена у фігурному катанні, санному спорті, сноуборді, гірськолижному спорті, скелетоні, лижних перегонах та біатлоні, повідомляє 24 канал.

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Першим за медалі боротиметься гірськолижник Іван Ковбаснюк. Після найкращого результату в історії України на зимових Олімпіадах у швидкісному спуску українець змагатиметься у супер-гіганті.

Розклад виступів українців на Олімпіаді-2022 8 лютого

03:15. Іван Шмуратко : фігурне катання (одиночний турнір, чоловіча коротка програма)

: фігурне катання (одиночний турнір, чоловіча коротка програма) 04:40. Аннамарі Данча : сноубординг (паралельний слалом-гігант, кваліфікація)

: сноубординг (паралельний слалом-гігант, кваліфікація) 05:00. Іван Ковбаснюк : гірськолижний спорт (супер-гігант)

: гірськолижний спорт (супер-гігант) 10:00. Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех : лижні перегони (спринт - вільний стиль, кваліфікація)

: лижні перегони (спринт - вільний стиль, кваліфікація) 10:30. Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимба л: біатлон (індивідуальна гонка)

л: біатлон (індивідуальна гонка) 10:50. Олексій Красовський, Руслан Перехода : лижні перегони (спринт – вільний стиль, кваліфікація)

: лижні перегони (спринт – вільний стиль, кваліфікація) 13:50. Олена Стецьків, Юліанна Туницька: санний спорт (третій та четвертий заїзди).

Всього Україну в Пекіні представляють 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.