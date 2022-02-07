Цього дня Україна буде представлена у фігурному катанні, санному спорті, сноуборді, гірськолижному спорті, скелетоні, лижних перегонах та біатлоні, повідомляє 24 канал.
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Першим за медалі боротиметься гірськолижник Іван Ковбаснюк. Після найкращого результату в історії України на зимових Олімпіадах у швидкісному спуску українець змагатиметься у супер-гіганті.
Розклад виступів українців на Олімпіаді-2022 8 лютого
- 03:15. Іван Шмуратко: фігурне катання (одиночний турнір, чоловіча коротка програма)
- 04:40. Аннамарі Данча: сноубординг (паралельний слалом-гігант, кваліфікація)
- 05:00. Іван Ковбаснюк: гірськолижний спорт (супер-гігант)
- 10:00. Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех: лижні перегони (спринт - вільний стиль, кваліфікація)
- 10:30. Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал: біатлон (індивідуальна гонка)
- 10:50. Олексій Красовський, Руслан Перехода: лижні перегони (спринт – вільний стиль, кваліфікація)
- 13:50. Олена Стецьків, Юліанна Туницька: санний спорт (третій та четвертий заїзди).