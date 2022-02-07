Після трьох днів, під час яких розігрували нагороди, лідером у медальному заліку є Швеція – три "золота". Всього бодай одну медаль вже здобуло 19 країн, повідомляє 24 канал.

До теми Медальний залік зимової Олімпіади-2022 в Пекіні

Гірськолижний спорт

Швидкісний спуск (чоловіки)

1. Беат Фойц, (Швейцарія)

2. Жоан Кларе (Франція)

3. Маттіас Маєр (Австрія)

Гігантський слалом (жінки)

1. Сара Гектор (Швеція)

2. Федеріка Бріньоне (Італія)

3. Лара Гут-Бехрамі (Швейцарія)

Біатлон (жіноча індивідуальна гонка)

1. Деніз Геррманн (Німеччина)

2. Анаїс Шевальє-Буше (Франція)

3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія)

Фігурне катання (командний турнір)

1. Олімпійський комітет Росії

2. США

3. Японія

Шорт-трек

Жінки, 500 метрів

1. Аріанна Фонтана (Італія)

2. Сюзанне Схюлтінг (Нідерланди)

3. Кім Бутен (Канада)

Чоловіки, 1000 метрів

1. Жень Цзівей (Китай)

2. Лі Венлонг (Китай)

3. Шаоан Лю (Угорщина)

Стрибки на лижах з трампліна (змішані командні змагання)

1. Словенія

2. Олімпійський комітет Росії

3. Канада

Сноуборд (слоупстайл, чоловіки)

1. Макс Парро (Канада)

2. Су Їміна (Китай)

3. Марк Макморріс (Канада)

Ковзанярський спорт (жінки, 1500 метрів)

1. Ірен Вюст (Нідерланди)

2. Такагі Міхо (Японія)

3. Антоінетте де Йонг (Нідерланди)

До уваги. Розіграш медалей на Олімпіаді продовжиться 8-го лютого. У цей день у Пекіні розіграють 13 комплетів нагород.