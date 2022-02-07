Після трьох днів, під час яких розігрували нагороди, лідером у медальному заліку є Швеція – три "золота". Всього бодай одну медаль вже здобуло 19 країн, повідомляє 24 канал.

До теми Медальний залік зимової Олімпіади-2022 в Пекіні

Швидкісний спуск (чоловіки)

1. Беат Фойц, (Швейцарія)
2. Жоан Кларе (Франція)
3. Маттіас Маєр (Австрія)

Гігантський слалом (жінки)

1. Сара Гектор (Швеція)
2. Федеріка Бріньоне (Італія)
3. Лара Гут-Бехрамі (Швейцарія)

1. Деніз Геррманн (Німеччина)
2. Анаїс Шевальє-Буше (Франція)
3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія)

1. Олімпійський комітет Росії
2. США
3. Японія

Жінки, 500 метрів

1. Аріанна Фонтана (Італія)
2. Сюзанне Схюлтінг (Нідерланди)
3. Кім Бутен (Канада)

Чоловіки, 1000 метрів

1. Жень Цзівей (Китай)
2. Лі Венлонг (Китай)
3. Шаоан Лю (Угорщина)

1. Словенія
2. Олімпійський комітет Росії
3. Канада

1. Макс Парро (Канада)
2. Су Їміна (Китай)
3. Марк Макморріс (Канада)

1. Ірен Вюст (Нідерланди)
2. Такагі Міхо (Японія)
3. Антоінетте де Йонг (Нідерланди)