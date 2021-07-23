Олімпійські ігри-2020: розклад фінальних змагань 1 дня – коли виступлять українці
Джерело:24 канал
Після церемонії відкриття Олімпійських ігор у суботу, 24-го липня, відбудеться перший ігровий день. У суботу будуть розіграні перші комплекти нагород, за які поборються й українці.
Розклад фінальних змагань 1 дня Олімпіади
Уже в перший день Олімпійських ігор збірна України може розраховувати на дебютну медаль. На Олімпійських іграх за нагороду боротиметься дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дарія Білодід.
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Усього 24 липня буде розіграно 11 комплектів медалей.
Кульова стрільба (2:30 – 10:30)
- Чоловіки, пістолет, 10 м. (Олег Омельчук, Павло Коростильов).
- Жінки, гвинтівка, 10 м.
Велоспорт, шосе – чоловіки (5:00 – 12:15).
Важка атлетика – жінки – 49 кг (7:50 – 10:00).
Стрільба з лука – змішані команди (8:15 – 11:25).
Дзюдо (11:00 – 13:40).
- Чоловіки – 60 кг (Тарас Лесюк).
- Жінки – 48 кг (Дарія Білодід).
Фехтування (12:00 — 16:25).
- Чоловіча шабля, індивідуальна.
- Жіноча шпага, індивідуальна (Олена Кривицька).
Тхеквондо (13:00 – 16:40).
- Чоловіки – 58 кг.
- Жінки – 49 кг.
Зранку 24 липня на Олімпійських іграх свій перший матч зіграє українська тенісистка Даяна Ястремська. Суперниця Даяни – Лейла Енні Фернандес з Канади. Початок гри о 5:00 за київським часом.Олімпійські ігри офіційно відкрилися 23 липня і триватимуть до 8 серпня. Всього Україну представлять понад 150 атлетів у 25 видах спорту.