Олімпійські ігри-2020: розклад фінальних змагань 1 дня – коли виступлять українці

23 липня 2021 , 19:02
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Джерело:

24 канал

Після церемонії відкриття Олімпійських ігор у суботу, 24-го липня, відбудеться перший ігровий день. У суботу будуть розіграні перші комплекти нагород, за які поборються й українці.

Розклад фінальних змагань 1 дня Олімпіади

Уже в перший день Олімпійських ігор збірна України може розраховувати на дебютну медаль. На Олімпійських іграх за нагороду боротиметься дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дарія Білодід.

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Усього 24 липня буде розіграно 11 комплектів медалей.

Кульова стрільба (2:30 – 10:30)

  • Чоловіки, пістолет, 10 м. (Олег Омельчук, Павло Коростильов).
  • Жінки, гвинтівка, 10 м.

Велоспорт, шосе – чоловіки (5:00 – 12:15).

Важка атлетика – жінки – 49 кг (7:50 – 10:00).

Стрільба з лука – змішані команди (8:15 – 11:25).

Дзюдо (11:00 – 13:40).

  • Чоловіки – 60 кг (Тарас Лесюк).
  • Жінки – 48 кг (Дарія Білодід).

Фехтування (12:00 — 16:25).

  • Чоловіча шабля, індивідуальна.
  • Жіноча шпага, індивідуальна (Олена Кривицька).

Тхеквондо (13:00 – 16:40).

  • Чоловіки – 58 кг.
  • Жінки – 49 кг.

Зранку 24 липня на Олімпійських іграх свій перший матч зіграє українська тенісистка Даяна Ястремська. Суперниця Даяни – Лейла Енні Фернандес з Канади. Початок гри о 5:00 за київським часом.

Олімпійські ігри офіційно відкрилися 23 липня і триватимуть до 8 серпня. Всього Україну представлять понад 150 атлетів у 25 видах спорту.
Автор: Михайло Гема