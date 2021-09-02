Ольга Харлан зізналася, що порушила заборону на секс на Олімпіаді в Токіо: відео

Титулована українська фехтувальниця Ольга Харлан не стала приховувати, що вони з італійським спортсменом Луїджі Самеле займалися сексом під час Олімпіади в Токіо.

Про це сама українка розповіла, відповідаючи на питання в проєкті "ОТДУШИВДУШУ".

До слова Харлан просила, щоб з нею на Олімпіаду поїхав психолог, – міністр спорту

Чи був секс на Олімпіаді? Був. У мене там хлопець був, звичайно. Ми ж повинні були зачекинитися (сміється). Ліжка нормально все витримували, не переживайте, все ок,

– розповіла спортсменка, маючи на увазі так звані "антисекс-ліжка" з картону в олімпійському селищі.

"Не перед змаганнями, після. Не було перед моїми змаганнями, перед його змаганнями теж не було. Тому у мене і немає медалі", – пожартувала Харлан.

Зазначимо, що організатори Ігор в столиці Японії ввели заборону на інтимні стосунки між спортсменами через коронавірус.

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