Ольга Харлан зізналася, що порушила заборону на секс на Олімпіаді в Токіо: відео
2 вересня 2021 , 21:00Читать новость на русском
Джерело:ютуб-канал ОТДУШИВДУШУ
Титулована українська фехтувальниця Ольга Харлан не стала приховувати, що вони з італійським спортсменом Луїджі Самеле займалися сексом під час Олімпіади в Токіо.
Про це сама українка розповіла, відповідаючи на питання в проєкті "ОТДУШИВДУШУ".
До слова Харлан просила, щоб з нею на Олімпіаду поїхав психолог, – міністр спорту
Чи був секс на Олімпіаді? Був. У мене там хлопець був, звичайно. Ми ж повинні були зачекинитися (сміється). Ліжка нормально все витримували, не переживайте, все ок,
– розповіла спортсменка, маючи на увазі так звані "антисекс-ліжка" з картону в олімпійському селищі.
"Не перед змаганнями, після. Не було перед моїми змаганнями, перед його змаганнями теж не було. Тому у мене і немає медалі", – пожартувала Харлан.
- Зазначимо, що організатори Ігор в столиці Японії ввели заборону на інтимні стосунки між спортсменами через коронавірус.
Невдалий виступ Харлан на Олімпіаді-2020: що відомо
- Українська шаблістка Ольга Харлан програла свій перший поєдинок на Олімпіаді в Токіо, припинивши боротьбу за медалі. Спортсменка поступилася поступилась китаянці Ян Хен Ю з рахунком 12:15.
- Одразу після поразки вона в інстаграмі опублікувала пост, в якому зауважила, що втомилася і відчула себе слабкою.
- Спортсменка назвала Олімпійські ігри-2020 "екзаменом, який вона провалила". Також вона оголосила, що бере паузу, аби трохи пожити без фехтування.