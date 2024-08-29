Харлан зізналася, до якої військової структури України має відношення

Шестиразова олімпійська призерка Ольга Харлан золотими літерами вписала своє ім'я в історію українського спорту. Гордість нашої держави має причетність до військових структур.

Нещодавно Ольга Харлан отримала нагороду від голови СБУ Василя Малюка. Він вручив 33-річній фехтувальниці пам’ятний знак "Хрест пошани".

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Ольга Харлан працює в СБУ

Під час одного з інтерв'ю 33-річна фехтувальниця розповіла, що вона має відношення до військової структури. Миколаївській спортсменці поставили наступне питання: "Нещодавно Міністр оборони нагороджував багатьох спортсменів, які мають звання. Це практика в усьому світі, так само у Сполучених Штатах і в нас. Ти маєш відношення до військових структур?".

На що дворазова олімпійська чемпіонка відповіла: "Так, я – співробітниця СБУ".

Зазначимо, що Ольга Харлан має посаду в Національній академії Служби безпеки України.

Довідка. Нагадаємо, що легендарна фехтувальниця також отримала нагороду від Президента України Володимира Зеленського. Ольгу Харлан та Олександра Усика нагородили "Орденом Свободи" під час урочистості до Дня незалежності України.

На Олімпійських іграх в Парижі Ольга Харлан здобула золоту та бронзову медалі. Тепер на рахунку спортсменки шість олімпійських нагород. Уроджениця Миколаєва стала абсолютною рекордсменкою України в історії Олімпійських ігор.