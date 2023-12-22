Олімпійська чемпіонка-2008 Ольга Харлан здобула три медалі в новому сезоні. Блискуча форма української шаблістки дає надію на її успішний виступ на Іграх-2024 в Парижі.

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Харлан: Зараз я маю продовжувати

Втім, участь в Олімпіаді-2024 може бути останньою у спортивній кар'єрі Харлан.

Я шукаю логічне завершення своєї кар’єри, тому що це вже п’яті Ігри для мене. Це дуже багато. Вік спортсмена вимірюється не в роках, а у кількості Олімпіад – це пік нашої роботи за 4 роки. Це як рубіж, після якого твоє життя може змінитись як в хороший, так і в поганий бік. У мене був досвід в обох випадках,

– розповіла Харлан.

Остаточне рішення про завершення кар'єри Ольга ще не прийняла. Наразі всі її думки пов'язані з виступом на Олімпійських іграх.

"Буде важко сказати спорту: "Прощавай. Дякую за все, що мені дав". Це велика частина мого життя. Я не знаю, як буду реагувати на це, подивимось. Я знаю, що у мене є плани та цілі після завершення кар'єри. Але зараз я маю продовжувати.

Я хочу провести цей сезон з гарним настроєм, отримати задоволення від того, що роблю. Думаю, якщо я буду робити свою роботу із задоволенням, то і результат буде прекрасний", – зазначила Харлан.

Ольга Харлан на Олімпійських іграх