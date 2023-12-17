Гордість України Ольга Харлан продемонструвала підтримку Головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному. Останнім часом на адресу воєначальника сипалося чимало критичних стріл.

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Легендарна спортсменка одягла шапку з написом: "Під захистом Залужного" та зображенням малюка Йода – символ боротьби добра зі злом.

Напис на шапці відповідає дійсності. Навіть найсильнішим потрібен захист та підтримка. Сила в єдності,

– підписала публікацію Харлан.

Валерій Залужний та Ольга Харлан / instagram.com/olgakharlan