Я почала плакати, – Харлан розповіла, як дізналась про повномасштабну війну 24 лютого

Одна з найтитулованіших фехтувальниць світу та України Ольга Харлан складно переживає повномасштабну війну у її рідній країні. Спортсменка розповіла, де її зустріли воєнні дії.

Харлан: Я це ніколи не забуду

В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу шаблістка розповіла, що за декілька днів до війни поїхали з України заради підготовки до змагань в Афінах. Якраз у день початку повномасштабного вторгнення росії в Україну до Ольги повинна була приєднатись її команда.

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Харлан розповіла, що її напарниця ще за декілька днів передчувала усі ці жахливі події, яка продовжують відбуватись у нашій країні. У повітрі літала напруга.

"Вони тоді не прилетіли, бо у них виліт мав бути о близько 14:00. Я про це дізналася від своєї напарниці, яка мені написала о 4 ранку, вона тоді вже їхала з Києва до себе додому у Хмельницьку область. Я коли лягала спати в ту ніч, я це ніколи не забуду, перед цим подивилася звернення нашого президента. Ми ж усі це відчували, бо раніше були чутки, що наступ може бути 16 лютого. Всі ці місяці нас наче готували, бо говорили про бомбосховища, тривожний рюкзак чи щось таке. Ми всі в це не могли повірити. І коли 16 лютого нічого не почалося, я якось заспокоїлася, але все одно це напруження було", – розповіла фехтувальниця.

"Я не знала, що коїться, чому це відбувається"

Якраз за день до 24 лютого Харлан розмовляла з колегою по команді, яка з сумнівом відповіла про їх виліт на закордонні збори. Ольга зізналась, що її насторожило звернення Володимира Зеленського до росіян, а зробив він це російською мовою.

Вона сказала: "Може ми прилетимо, побачимо". Я їй відповіла: "Що ти розказуєш, нічого такого не буде". Моя колега активно стежила за останніми новинами та постійно була тривожною, ми ж на це не так звертали увагу. Вона відчувала це. Коли я 23 лютого побачила, що наш президент звертається до росіян російською, це було страшно та дивно. Я не знала, що коїться, чому це відбувається,

– відповіла Харлан.

"Це було пекло"

Ольга розповіла, що у ту ніч не спала. Про "спецоперацію" фехтувальниця дізналась із новин про звернення владіміра путіна. Харлан одразу зателефонувала батькам, які на той час були у Києві. Наразі рідні фехтувальниці продовжують бути під обстрілами у рідному Миколаєві.

Я довго не спала, зайшла в соцмережі, побачила новини, звернення путіна про те, що він починає цю операцію. Я подзвонила своїй колезі, вона сказала: "Почалася війна, він почав це". Я не могла зрозуміти, що відбувається, зателефонувала батькам, вони були на той час в Києві. Я почала плакати. Батьки вже прокинулися, почали збиратися, пішли до бомбосховища. Це було пекло. І з того моменту воно почалося, і життя змінилося, як і у всіх у нас,

– додала шаблістка.