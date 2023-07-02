Поки серце б'ється, моя країна б'ється: Харлан присвятила перемогу на ЄІ захисникам України

Українська шаблістка Ольга Харлан стала дворазовою чемпіонкою Європейських ігор. Свій успіх фехтувальниця прокоментувала у соціальній мережі.

Українські фехтувальники зробили вагомий внесок у медальну скарбничку збірної. Яскраву перемогу на Європейських іграх здобула шаблістка Ольга Харлан.

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Подяка українським Героям

У фіналі змагань вона розгромила 19-річну сенсацію Європейських ігор Ілінку Пантіс з Румунії.

Після перемоги українська шаблістка опублікувала у своєму Instagram емоційний пост. Ольга присвятила золоту медаль Україні та кожному бійцю на передовій.

"Україно, це для тебе. Кожен боєць, який захищає нас – це для тебе. Дякую за мотивацію, за боротьбу! Дякую всім за віру і підтримку!

Поки серце б'ється, моя країна б'ється! Слава Україні!", – написала Харлан.

Ольга Харлан – чемпіонка ЄІ-2023 / instagram.com/olgakharlan

Нагадаємо, що Ольга Харлан стала дворазовою чемпіонкою Європейських ігор. Свою першу золоту медаль вона виграла в Баку-2015 в командних змаганнях.

Загалом наші фехтувальники здобули три медалі на Європейських іграх-2023. "Золото" на рахунку Джоан Фейбі Бежур та Ольги Харлан, а "бронза" – у Володимира Станкевича.