Збірна України завоювала 39 нагород різного ґатунку на Європейських іграх-2023. Поповнити медальну скарбничку українці зможуть у змаганнях з кікбоксингу та каное-слалому, пише 24 Канал.
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Гарантована медаль у кікбоксингу
У змаганнях з кікбоксингу Україна точно отримає одну з нагород – золоту чи срібну. У фіналі (фул-контакт, 75 кг) українцю Тімуру Брикову протистоятиме грузин Лука Шонія. Його поєдинок розпочнеться о 14:45 за київським часом.
Крім того, українські спортсмени боротимуться за вихід у фінал одиночного турніру у каное-слаломі, де змагатимуться Вікторія Добротворська та Вікторія Ус. А також візьмуть участь у кваліфікації у чоловічій та жіночій крос-байдарці.
Розклад виступів українців на Європейських іграх (2 липня)
- 11:10. Каное-слалом: Вікторія Добротворська, Вікторія Ус (одиночний турнір, каное, півфінал)
- 13:10. Каное-слалом: жінки, одиночний турнір, каное, фінал
- 14:45. Кікбоксинг: Тимур Бриков (фул-контакт, 75 кг, фінал)
- 16:05. Каное-слалом: Артем Івченко, Сергій Совко, Олександр Федоренко (одиночний турнір, байдарка-крос, чвертьфінал)
- 16:15. Каное-слалом: Анна Личко, Вікторія Добротворська, Вікторія Ус (одиночний турнір, байдарка-крос, чвертьфінал)
- 16:59. Каное-слалом: чоловіки, одиночний турнір, байдарка-крос, фінал
- 17:05. Каное-слалом: жінки, одиночний турнір, байдарка-крос, фінал
О 21:30 на міському стадіоні Генрика Реймана розпочнеться церемонія закриття ІІІ Європейських ігор-2023.