Збірна України завоювала 39 нагород різного ґатунку на Європейських іграх-2023. Поповнити медальну скарбничку українці зможуть у змаганнях з кікбоксингу та каное-слалому, пише 24 Канал.

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Гарантована медаль у кікбоксингу

У змаганнях з кікбоксингу Україна точно отримає одну з нагород – золоту чи срібну. У фіналі (фул-контакт, 75 кг) українцю Тімуру Брикову протистоятиме грузин Лука Шонія. Його поєдинок розпочнеться о 14:45 за київським часом.

Крім того, українські спортсмени боротимуться за вихід у фінал одиночного турніру у каное-слаломі, де змагатимуться Вікторія Добротворська та Вікторія Ус. А також візьмуть участь у кваліфікації у чоловічій та жіночій крос-байдарці.

Важливо! Перед останнім змагальним днем Україна посідає третє місце у медальному заліку ЄІ-2023. Попереду тільки збірні Італії (28 "золота") та Іспанії (20). Україна також здобула 20 перших місць, але поступається іспанцям за кількістю срібних медалей.

Розклад виступів українців на Європейських іграх (2 липня)

11:10. Каное-слалом: Вікторія Добротворська, Вікторія Ус (одиночний турнір, каное, півфінал)

13:10. Каное-слалом: жінки, одиночний турнір, каное, фінал

14:45. Кікбоксинг: Тимур Бриков (фул-контакт, 75 кг, фінал)

16:05. Каное-слалом: Артем Івченко, Сергій Совко, Олександр Федоренко (одиночний турнір, байдарка-крос, чвертьфінал)

16:15. Каное-слалом: Анна Личко, Вікторія Добротворська, Вікторія Ус (одиночний турнір, байдарка-крос, чвертьфінал)

16:59. Каное-слалом: чоловіки, одиночний турнір, байдарка-крос, фінал

17:05. Каное-слалом: жінки, одиночний турнір, байдарка-крос, фінал

О 21:30 на міському стадіоні Генрика Реймана розпочнеться церемонія закриття ІІІ Європейських ігор-2023.