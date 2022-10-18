Багато фанатів українських футбольних клубів боронять Україну від ворога ще з часів бойових дій на Сході країни. Ще більше представників ультрасу пішли воювати після 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення у нашу країну.

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Віддали життя за рідну країну

На жаль, будь-яка війна забирає життя мирних людей та військових. Цього разу горе прийшло у родину клубу з міста Лева.

Львівські Карпати сумують з приводу загибелі двох відомих уболівальників 16-го сектора – Юрія "Тай" Осадчука (Lviv City Firm) та Ростислава "Дрогобич" Шийка (лідер Banderstadt ultras).

Це непоправна втрата для всієї карпатівської родини. Вічна слава Героям України!,

– йдеться на офіційному сайті "левів".

Редакція сайту 24 каналу висловлює співчуття родині та близьким загиблих. Кожен окупант відповість за скоєні злочини та усі загублені життя українців.

Після 24 лютого в Україні спеціально створили сайт "Янголи спорту", де можна прочитати короткий про загиблих спортсменів.