Багато фанатів українських футбольних клубів боронять Україну від ворога ще з часів бойових дій на Сході країни. Ще більше представників ультрасу пішли воювати після 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення у нашу країну.
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Віддали життя за рідну країну
На жаль, будь-яка війна забирає життя мирних людей та військових. Цього разу горе прийшло у родину клубу з міста Лева.
Львівські Карпати сумують з приводу загибелі двох відомих уболівальників 16-го сектора – Юрія "Тай" Осадчука (Lviv City Firm) та Ростислава "Дрогобич" Шийка (лідер Banderstadt ultras).
Це непоправна втрата для всієї карпатівської родини. Вічна слава Героям України!,
– йдеться на офіційному сайті "левів".
Після 24 лютого в Україні спеціально створили сайт "Янголи спорту", де можна прочитати короткий про загиблих спортсменів.