На зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві були футболіст Андрій Шевченко, боксер Олександр Усик, а за допомогою відеозв’язку долучилася тенісистка Еліна Світоліна. Також в Києві був присутній американський астронавт Скотт Келлі, а онлайн – американський актор Лієв Шрайбер та історик Тімоті Снайдер.

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Учасники зустрічі обговорили запуск фандрейзингу на генератори для лікарень. Їх потрібно понад 1000 одиниць. Нині через постійні удари по енергетичній інфраструктурі українські лікарі вимушені оперувати при світлі ліхтариків.

27 листопада було записано ролик за участю Андрія Шевченка, Олександра Усика та Скотта Келлі, який демонструє знакові місця Києва в умовах відключення електроенергії.

Андрій Шевченко розповів, що вперше в житті бачив головний стадіон країни – НСК "Олімпійський" – у повній темряві.

"Але після темряви завжди настає світло. Український народ незламний, ми подолаємо всі виклики й переможемо", – переконаний він.

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Тенісистка Еліна Світоліна поділилася планами щодо проведення благодійного вечора, однією з ключових цілей якого буде збір на генератори.

Зі свого боку Олександр Усик розповів про захід у Лос-Анджелесі, під час якого гранітний відбиток його боксерської рукавиці було продано на благодійному аукціоні за 100 тисяч доларів США. Потім невідомий покупець попросив подарувати цю річ Президентові України.

Чемпіон світу з боксу у важкій вазі зазначив, що важливим сьогодні є підтримання уваги до України та розуміння того, що на території нашої країни триває повномасштабна війна.