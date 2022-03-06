За словами спортсмена, він заробив 100 тисяч доларів. Він зазначив, що ці гроші пожертвує на потреби української армії.

До теми Український стронгмен Новіков посів друге місце на Arnold Strongman Classic

"Як і обіцяв, все, що заробив на змаганнях в Америці, а це 20 тисяч доларів та 80 тисяч доларів, піде на бронь, каски та дрони, тепловізори та інше необхідне для наших хлопців.

Звичайно, що мій високий результат 2 місце, я досягнув з думками про батьківщину. Слава Україні! Героям Слава!

Дякую мама, що прищепила любов до батьківщини та високий рівень патріотизму", – написав Новіков у своєму інстаграмі.

На турнірі у США спортсмени змагалися у п'яти дисциплінах.

Найкращий результат показав американець Мартінс Ліціс, який набрав 41 очко. Українець Олексій Новіков посів друге місце (37,5). Третім став британець Люк Столтман, котрий набрав 30,5 очок.

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