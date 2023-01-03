Із 2 по 3 січня 2023 року на стадіоні бразильського клубу Сантос відбулось прощання з легендарним футболістом. Церемонію відвідало чимало футбольних уболівальників.

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10-го номера збірної Бразилії не було на похоронах

Після цього труну з тілом Пеле провезли вулицями міста та навіть біля будинку матері колишнього футболіста, яка не знає про смерть свого сина. Жінка давно хворіє. Поховали легендарного футболіста на цвинтарі Memorial Necropole Ecumenica. Процедура поховання відбувалось за зачиненими дверима, присутніми були лише рідні та близькі друзі нападника.

Не було на похороні зіркового лівого вінгера ПСЖ Неймара. Однак футболіст, який виступає під 10-м номером Пеле у збірній Бразилії, не просто був відсутній на церемонії прощання зі своїм кумиром. Все через те, що у цей день у Неймара було тренування, адже паризький клуб готується до наступного матчу.

6 січня ПСЖ зіграє в 1/32 фіналу Кубка Франції проти Шатору.

Тому похорон Пеле відвідав батько Неймара.

Неймар, на жаль, не зміг бути присутнім на похороні. Йому не вдалося вилетіти з Франції до Бразилії у такий стислий термін. Він попросив мене прийти сюди, щоб таким способом ознаменувати і його присутність,

– сказав Неймар-старший.