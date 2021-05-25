Офіційно: Михайличенко отримав посаду першого віцепрезидента УАФ

Президент Української асоціації футболу, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко після завершення XXIV Конгресу УАФ розповів про кадрові зміни у виконавчих органах асоціації.

Зокрема, голова організації повідомив про те, що посаду першого віцепрезидента УАФ отримав Олексій Михайличенко, який до недавнього моменту був спортивним директором Динамо.

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"Щороку ми підсилюємо нашу команду. Дуже вдячний, що конгрес одностайно підтримав кандидатуру Олексія Михайличенка на посаду першого віце-президента УАФ. Я вдячний кожному з делегатів, хто підтримав його.

Олексій Олександрович, серед іншого, буде опікуватися й нашими олімпійськими збірними. Ми ставимо за мету вперше потрапити на Олімпійські ігри, і досвід олімпійського чемпіона з футболу має нам у цьому допомогти. Наразі ми маємо в країні чемпіонів світу та Європи з футболу, але не маємо переможців Олімпійських ігор", – заявив Павелко.

Кар'єра Михайличенка в Динамо

Михайличенко раніше працював у київському Динамо. З 2013 по 2019 роки був спортивним директором, після чого став головним тренером. Фахівець покинув місце наставника після сезону 2019/20 та повернувся на попередню посаду.