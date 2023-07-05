Легенда Шахтаря очолив команду, яка стала відкриттям Юнацької ліги УЄФА

5 липня 2023, 13:55
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Джерело:

офіційний сайт Шахтаря

У юнацькій команді Шахтаря U-19 відбулись зміни. Донецький клуб 5 липня оголосив нового головного тренера та його помічників.

До нового сезону-2023/2024 "гірників" U-19 тренуватиме колишній футболіст Шахтаря 42-річний Олексій Бєлік. Також оприлюднили його тренерський штаб, у якому слід виділити появу Максима Малишева, який через хронічні травми, закінчив із кар'єрою футболіста.

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Зміни у юнацькій команді Шахтаря

Тренерський штаб Олексія Бєліка у Шахтарі U-19

  • Олександр Алімов, Дмитро Єфимов, Максим Малишев (усі асистенти).
  • Роман Гаврилов (тренер голкіперів).
  • Ярослав Гацков (спеціаліст із фізичної підготовки).

На новий тренерський штаб чекає серйозне завдання, адже у наступному сезоні Шахтар U-19 знову виступатиме на два фронти – український чемпіонат та Юнацьку лігу УЄФА.

Бєлік та його помічники вже познайомились із юнацькою командою.


Новий тренерський штаб Шахтаря U-19 / Фото донецького клубу

Донецький період у кар'єрі Олексія Бєліка

  • Уродженець Донецька розпочинав своє становлення у дорослому футболі якраз у Шахтарі. У 1999 році приєднався до першої команди "гірників". А після 9 років у команді переїхав грати у німецький Бохум. Але лише на правах оренди.
  • Тоді повернувся і майже одразу підписав повноцінний контракт із Дніпром. Після чого більше не одягав футболку донеччан.
  • Бєлік провів 208 матчів за Шахтар (найбільше у кар'єрі), у яких колишній нападник наколотив 65 голів та віддав 4 результативні передачі.
  • Разом із донецьким клубом здобув усі свої 9 трофеїв (4 чемпіонства, стільки ж Кубків України та одну звитягу у Суперкубку країни).
Автор: Софія Кулай