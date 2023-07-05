Легенда Шахтаря очолив команду, яка стала відкриттям Юнацької ліги УЄФА

У юнацькій команді Шахтаря U-19 відбулись зміни. Донецький клуб 5 липня оголосив нового головного тренера та його помічників.

До нового сезону-2023/2024 "гірників" U-19 тренуватиме колишній футболіст Шахтаря 42-річний Олексій Бєлік. Також оприлюднили його тренерський штаб, у якому слід виділити появу Максима Малишева, який через хронічні травми, закінчив із кар'єрою футболіста.

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Зміни у юнацькій команді Шахтаря

Тренерський штаб Олексія Бєліка у Шахтарі U-19

Олександр Алімов, Дмитро Єфимов, Максим Малишев (усі асистенти).

Роман Гаврилов (тренер голкіперів).

Ярослав Гацков (спеціаліст із фізичної підготовки).

На новий тренерський штаб чекає серйозне завдання, адже у наступному сезоні Шахтар U-19 знову виступатиме на два фронти – український чемпіонат та Юнацьку лігу УЄФА.

Бєлік та його помічники вже познайомились із юнацькою командою.



Новий тренерський штаб Шахтаря U-19 / Фото донецького клубу

Донецький період у кар'єрі Олексія Бєліка