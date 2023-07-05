З'явилась інформація, що компанія, яка співпрацює із українським футбольним грандом, продовжує вести бізнес у Росії. На російському сайті New Balance повідомляється, що компанія призупинила прийом замовлень.

Цікаво Футболіст, який пережив жахливу окупацію, може перейти у клуб тренера-героя на Євро-2023

Хотіли всидіти на двох стільцях?

Усі замовлення, які були здійснені раніше, надійду до своїх власників. Щодо інших запитань у компанії просять звертатись до їх клієнтського сервісу.



New Balance звинувачують у роботі в Росії / Скриншот із російського сайту компанії

Також на головній сторінці зазначається, що з використанням VPN клієнта буде недоступна частина сайту. Однак виявилось все значно хитріше. У разі переходу на сайт компанії через VPN відбувається перенаправлення на інший російський сайт trendzone.ru, де росіяни без проблем можуть придбати взуття бренду New Balance.



New Balance продовжує роботу у Росії? / Скриншот із сайту trendzone.ru

Обґрунтоване пояснення компанії

Технічний спонсор київського Динамо миттєво відреагував відкритим листом на подібну інформацію. Компанія пояснила цю ситуацію тим, що на сайті дійсно розпродаються залишки попередніх колекцій, які були випущені ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

До 24 лютого 2022 року бренд вів співпрацю з дистриб'ютором "МФК Джамілько", який займався поширенням асортименту у Росії. Однак згодом New Balance припинив із ним будь-яку співпрацю.

У компанії додали, що із першого дня повномасштабної війни припинила постачання товарів у країну-агресора. Також технічний спонсор Динамо пожертвував 1 мільйон доларів на закупівлю гуманітарної допомоги Україні. 100 тисяч доларів пішло на рахунок Червоного Хреста, а ще 900 тисяч доларів були перераховані на рахунку благодійних організацій, які допомагали українцям, які постраждали від війни.

Для нас надзвичайно важлива наша репутація і довіра клієнтів, саме тому для нас було важливо отримати підтвердження про вихід New Balance з ринку Росії, щоб ми не мали жодних зв'язків із країною терористом. Ми залишаємося вірними нашим клієнтам та Україні, тому продовжуємо підтримувати країну, ЗСУ та працювати задля нашої перемоги,

– наголосив директор по маркетингу New Balance в Україні Олексій Заркаль.

Нагадаємо, що Динамо розпочало співпрацю з New Balance у сезоні-2018/2019. Через два сезони (2020/2021) кияни вперше зіграли в ексклюзивній формі, яку розробив цей технічний спонсор. До цього форма "біло-синіх" була схожа більше на звичайні нудні шаблони.