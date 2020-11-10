Гравець донецького "Шахтаря" Максим Малишев, найімовірніше, завершить свою футбольну кар’єру у 27-річному віці.

Динаміка відновлення хавбека "гірників" після травми залишає бажати кращого. Про це повідомляє програма "ТаТоТаке".

До теми Дебютант збірної України Корнієнко через травму вибув до кінця 2020 року

Історія з Малишевим сумна. Останній його нормальний сезон був 2016/17, коли він зіграв 24 матчі в УПЛ в першому сезоні Паулу Фонсеки. Далі було 4 сезони, в яких він зіграв лише 4 поєдинки, причому в останніх двох – жодної гри.

"У нього серія травм, і його коліно не витримує навантажень професійного футболу. В останній рік він займається тільки індивідуально, ні разу не тренувався в основній групі. Динаміка відновлення після травми не надто. Швидше за все, Малишев завершить кар'єру футболіста і більше ніколи не вийде на футбольне поле в професійному статусі", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про Малишева

Малишев за "Шахтар" з літа 2015 роки зіграв у всіх турнірах 77 матчів і забив 7 м'ячів. Також він виступав на правах оренди за луганську "Зорю", де забив чотири голи у 32 матчах.

В активі Малишева три матчі за національну команду України. Вперше півзахисника викликав ще тренерський штаб на чолі з Михайлом Фоменком на матчі кваліфікації до Євро-2016 проти команд Білорусі та Словаччини, але дебютував гравець за синьо-жовтих у товариській грі проти Кіпру у 2016 році.