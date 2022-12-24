З ним жартувати було небезпечно, – Рибалка розповів про свої витівки з легендою Динамо
Джерело:Пряма червона
Олександр Рибалка розповів цікаву ситуацію з життя. Тоді ще півзахисник Динамо Київ отримав за свої за жарти з ветераном команди.
Олександр Рибалка розповів, що жарти з Олександром Шовковським до добра не доводили. Інцидент стався під час одного з перельотів між іграми "біло-синіх".
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Нинішній гравець Олександрії Олександр Рибалка хотів покарати Шовковського за шахрайство:
Жартувати з Олександром Шовковським було дуже небезпечно. Пам'ятаю, як у літаку він ударив мене по нозі. Ми грали в карти, я роздавав, а він сидів спиною до мене та поставив руку на столик. Я роздав карти та закрив перед ним столик притиснувши Шовковському пальці. Я кажу: "дядько Сашко, чому ви заглядаєте, коли я роздаю?". Він вдарив мені в коліно, – розповів Рибалка.
Рибалка в Динамо
- Олександр належав "киянам" з 2008 по 2018 рік.
- Рибалка за цей період двічі їздив у оренду до Слована Лібереця та Сіваспору, в який згодом і перейшов
- Після повернення оренди зі Слована, Олександр став одним із лідерів "киян". Разом із Динамо Рибалка досяг останнього найвищого результату "біло-синіх" в Європі – 1/8 ЛЧ у сезоні 2015-2016.
- Також Рибалка, який добре виглядав в Динамо, допоміг збірній Україні вийти на Євро-2016, яке проходило у Франції.
- Через конфлікт з Сергієм Ребровим, Рибалка покинув Динамо у 2018 році (разом із Хачеріді та Гармашом)
- До України півзахисник повернувся у 2021, приєднавшись до Олександрії, яку нещодавно очолив Руслан Ротань.