Дубль Рангела приніс Ворсклі перемогу над Олександрією у матчі з трьома вилученням: відео

Полтавська Ворскла повернулася на 3 місце у турнірній таблиці чемпіонату України. У неділю, 17 жовтня, Ворскла у нервовому поєдинку 11 туру УПЛ перемогла Олександрію.

Олександрія – Ворскла 1:2

Голи: Калюжний, 53 – Рангел, 14, 39

Вилучення: Кожушко, 76 (Олександрія)

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Якби не матч Шахтар – Зоря, то поєдинок Олександрії з Ворсклою претендував би на вивіску центрального в 11-у турі УПЛ.

До очної гри Ворскла підходила у статусі 4-ї команди чемпіонату. Натомість Олександрія посідала 6-е місце, програючи полтавцям 3 очки.

Перемога Ворскли виводила б команду на чисте третє місце. Натомість звитяга господарів дозволяла олександрійцям наздогнати суперника.

Перед матчем у Ворскли виникли серйозні кадрові проблеми. За даними "Футбол 1/2/3", Давид Пуцлін, Володимир Чеснаков, Валерій Бондаренко та Владислав Вакула не потрапили до заявки через підвищену температуру.

Забігаючи наперед, слід сказати, що під час матчу проблеми виникли в Олександрії. На 20 хвилині у Кирила Ковальця "поїхала" нога – моторошна травма, через яку він не зміг продовжити поєдинок.



Травма Кирила Ковальця / Скриншот трансляції на каналі "Футбол 1"

Швидкий гол Ворскли

Гостям з Полтави вдалося швидко відкрити рахунок у грі. На 14 хвилині підопічні Юрія Максимова вдало вкинули аут, після чого Пешич зробив навіс у штрафний. Там вдало на другому поверсі зіграв Рангел та головою спрямував м'яч у сітку.

Відео голу Рангела



Після пропущеного голу Олександрія забрала м'яч під свій контроль. Травма Ковальця додала поєдинку нерву: футболісти Олександрії почали діяти більш жорстко. Також з лави господарів постійно лунало "Вперед!"

Та вдруге відзначитися у матчі судилося Ворсклі й знову це зробив новачок полтавців Рангел. Бразилець зберіг м'яч у центрі поля, після чого побіг в напад. Натомість Тіль чудово розвернув атаку пасом на Степанюка, який і викотив на Рангела. Форвард легко переправив м'яч у сітку.

Відео другого голу Рангела



Під завісу тайму Олександрія могла відіграти один м'яч. Після подачі кутового Спінеллі виграв верхову дуель у Скляра та ударом головою відправив м'яч у стійку. М'яч залітав у ворота, але Дмитро Різник вибив його ногою.

Олександрія майже відігралася

Олександрія вийшла після перерви з бажанням швидко забити гол. І вже на 2-й хвилині мала підстави розраховувати на гол. Мірошниченко завдав красивого обвідного удару. Здавалося, що м'яч летить у "дев'ятку", але ні – поперечина!

Через декілька хвилин Різнику довелося рятувати Ворсклу: Кожушко відібрав м'яч поблизу "бровки", розхитав оборонців та пробив з гострого кута. Голкіпер відбив м'яч.

Ворскла не витримала тиск Олександрії і таки пропустила на старті другого тайму. Мірошниченко розрізною передачею знайшов Кирюханцева, який викотив на Калюжного. Іва, мов на тренуванні, переправив м'яч у ворота.

Відео голу Калюжного



Досить швидко Олександрія могла зрівняти рахунок: Кирюханцев виборов м'яч та прострілив на Кожушка. Олег вже бачив м'яч у воротах, але його удар заблокував Пердута.

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Олександрія тиснула на Ворсклу та була близька, щоб зрівняти рахунок. Однак на 76 хвилині свою команду підвів Кожушко. Олег отримав другу жовту картку та був вилучений з поля. Коли Олег покидав поле, то ще й відштовхнув Рангела.

Арбітр матчу Микола Балакін почав роздавати картки: по жовтій отримали Рангел та Мірошниченко. Також з поля вилучили Сергія Локтінова з тренерського штабу Олександрії та наставника Ворскли Максимова. Останній купився на провокацію Локтінова.

У відповідь Балакін почув з трибун звичне для українського футболу "суддя пі**р*с!"

Залишившись у більшості, Ворскла відразу створила гострий момент. Кане накрутив оборонців та з гострого кута пробив по воротах. Білик відбив м'яч та зберіг інтригу.

На 90 хвилині Олександрія отримала чудовий шанс виривати нічию. Кушніренко помилився і дозволив Калюжному відібрати м'яч. Іван увійшов у штрафний та пробив у верхній кут, проте Різник відбив м'яч.

Ворскла у наступній же атаці мала закривати матч: Тіль залишився сам у штрафному й, обігравши Білика, спрямував м'яч у порожні ворота. Але Гринь ціною ушкодження не дозволив м'ячу перетнути лінію воріт – героїчний порятунок!

На останній хвилині гри Бабогло зрізав Скляра у штрафному Ворскли – жорстке порушення та жовта картка для гравця Олександрії. На цьому жорсткому моменті команди й завершили гру – важка звитяга гостей.

Олександрія – Ворскла відеоогляд

Завдяки перемозі Ворскла обійшла Дніпро-1 та повернулася на 3-е місце – 24 очки. Олександрія залишилася на 6-й сходинці – 18 очок.