Олександрія – Верес 3:2

Голи: Мірошниченко, 16, Цуріков, 80, Костишин, 90+7 – Шестаков, 33, Гайдучик, 90+1.

У неділю стартував 13 тур чемпіонату України з футболу 2022-2023. Одразу п'ять матчів було винесено на перший його день, в тому числі й поєдинок між Олександрією та Вересом, пише 24 канал.

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Обидві команди опинились в лідируючій групі. Олександрія йшла четвертою, тоді як Верес розташувався на підступах до єврозони (6 місце). При цьому в останніх трьох іграх клуби виграли лише по разу.

Господарі відкрили рахунок вже на 16 хвилині. Мірошніченко вдався класний удар зі штрафного, не допомогла навіть стінка. Втім Верес ще до перерви зрівняв рахунок. Дахновський з флангу прострілив на Шестакова і форвард в дотик відправив м'яч у сітку.

Гра проходила в спокійному ритмі, поки під завісу гри команди не вирішили додати інтриги. За десять хвилин до кінця "аграрії вийшли вперед завдяки точному удару Цурікова після пасу Бабогло.

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Однак Верес і тут знайшов сили відновити паритет. У компенсований час після подачі з флангу Гайдучик поцілив по воротах. Перший його удар парирував кіпер, однак Микола опинився першим на добиванні.

Коли здавалось, що нічиєю команди і завершать, Олександрія все ж забила переможний гол. Аж на сьомій компенсованій хвилині. Після подачі Бабогло скинув м'яч на Костишина, котрий і прошив Когута.

Таким чином Олександрія вириває перемогу у цьому насиченому матчі. Команда Юрія Гури підіймається на третє місце, але Зоря ще може його повернути, якщо візьме очки із Шахтарем. Верес же програє четвертий з 5-ти останніх матчів та продовжує йти на шостій позиції.

Відеоогляд матчу Олександрія – Верес: