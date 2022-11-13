21-річний нападник збірної Буркіна-Фасо та донецького Шахтаря прокоментував слова Ігоря Йовічевіча, які він сказав напередодні одного з поєдинків. Варто прочитатиЛегіонер Шахтаря зізнався у любові до України, Зеленського та мріє повернутись у Київ Траоре:Не можу сказати, що відчуваю все те саме, що й українці Головний тренер "гірників" зазначив: "Тейлор, Траоре і Джурасек – усі українці". Траоре погодився із висловлюванням хорватського спеціаліста та зізнався, що Йовічевіч є начебто другим батьком для футболістів Шахтаря. Не можу сказати, що відчуваю все те саме, що й українці. Але можу поставити себе на їхнє місце і зрозуміти їхні почуття. Чудово розумію, що мав на увазі тренер, коли це говорив. І також можу сказати, що почуваю себе українцем, – заявив Лассіна Траоре. Легіонер донецького розповів про знанняанглійської та французької мов. Поступово його мовний запас поповнюють навіть українські слова, одне з яких "дякую". Раніше Траоре відверто розповів, що є прихильником Володимира Зеленського та захоплюється його мужністю. Кар'єра Траоре в Україні 1 липня 2021 року Траоре офіційно змінив нідерландський Аякс на донецький Шахтар. Футболіст Буркіна-Фасо уклав контракт до 30 червня 2026 року. Траоре став єдиним легіонером, який повернувся у розташування "гірників" після 24 лютого. У сезоні-2022/2023 Лассіна вже провів 14 матчів, у яких забив 3 голи та зробив один асист.