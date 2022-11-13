21-річний нападник збірної Буркіна-Фасо та донецького Шахтаря прокоментував слова Ігоря Йовічевіча, які він сказав напередодні одного з поєдинків.

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Траоре: Не можу сказати, що відчуваю все те саме, що й українці

Головний тренер "гірників" зазначив: "Тейлор, Траоре і Джурасек – усі українці". Траоре погодився із висловлюванням хорватського спеціаліста та зізнався, що Йовічевіч є начебто другим батьком для футболістів Шахтаря.

Не можу сказати, що відчуваю все те саме, що й українці. Але можу поставити себе на їхнє місце і зрозуміти їхні почуття. Чудово розумію, що мав на увазі тренер, коли це говорив. І також можу сказати, що почуваю себе українцем,

– заявив Лассіна Траоре.