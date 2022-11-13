Ворскла – Дніпро-1 1:1

Голи: Кравець, 67 – Піхальонок, 25

Матч 13-го туру чемпіонату України розпочався із годинною затримкою. Через повітряну тривогу командам довелося чекати у спеціальному приміщенні.

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На відміну від попереднього матчу в Ковалівці, дніпряни змогли виставити оптимальний склад. В основі Дніпра-1 вийшли ключові гравці команди – Сваток і Амаш. У Скрипника були суттєві кадрові проблеми в атаці. Через дискваліфікацію пропускали гру албанець Сефері і бразилець Марлісон.

Обидві команди жваво розпочали поєдинок. Особливо небезпечні були атаки дніпрян, на вістрі яких опинявся Довбик. Проте відкрив рахунок у матчі не найкращий бомбардир чемпіонату.

На 25-й хвилині Артем завдав удару по воротах Різника, а Піхальонок який опинився на дальній стійці, переправив м’яч у сітку. До речі, цей гол став четвертим для хавбека у нинішньому сезоні УПЛ.

Відразу після забитого голу суперники вирішили по черзі перевірити на міцність каркас воріт. Спочатку захисник Дніпра-1 намагався перехопити флангову подачу і ледь не відправив мяч у власні ворота.

А потім Довбик з ударної позиції розстрілював ворота Різника, але забракло влучності.

Фейл Валефа

Повернути інтригу в матчі ворскляни зуміли в другому таймі. На 67-й хвилині бразильський голкіпер Дніпра-1 невдало зіграв під час розіграшу кутового і Василь Кравець забив свій другий гол в чемпіонаті.

Все ж таки виступи Дніпра-1 на двох фронтах далася взнаки. Наприкінці зустрічі команда Кучера помітно збавила оберти. На фінальний штурм у дніпрян банально не вистачило сил.

У підсумку свисток арбітра зафіксував нічию 1:1.

Турнірне становище

Дніпро-1 залишився на першому місці турнірної таблиці, маючи в своєму активі 32 пункти. Команда Скрипника поповнила свій очковий багаж одним балом і займає дев’яту сходинку.