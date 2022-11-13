Александрия – Верес 3:2

Голы: Мирошниченко, 16, Цуриков, 80, Костышин, 90+7 – Шестаков, 33, Гайдучик, 90+1.

В воскресенье стартовал 13-й тур чемпионата Украины по футболу 2022-2023. Сразу пять матчей были вынесены на первый его день, в том числе и поединок между Александрией и Вересом, пишет 24 канал.

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Обе команды оказались в лидирующей группе. Александрия шла четвертой, тогда как Вереск расположился на подступах к еврозоне (6 место). При этом в последних трех играх клубы выиграли только один раз.

Хозяева открыли счет уже на 16-й минуте. Мирошниченко удался классный удар со штрафного, не помогла даже стенка. Впрочем, Верес еще до перерыва сравнял счет. Дахновский с фланга прострелил на Шестакова и форвард в касание отправил мяч в сетку.

Игра проходила в спокойном ритме, пока под занавес игры команды не решили прибавить интриги. За десять минут до конца "аграрии вышли вперед благодаря точному удару Цурикова после паса Бабогло.

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Однако Верес и здесь нашел силы восстановить паритет. В компенсированное время после подачи с фланга Гайдучик поразил ворота. Первый его удар парировал кипер, однако Николай оказался первым на добивании.

Когда казалось, что ничьей команды и завершат, Александрия все же забила победный гол. На седьмой компенсированной минуте. После подачи Бабогло сбросил мяч на Костышина, который и прошил Когута.

Таким образом, Александрия вырывает победу в этом насыщенном матче. Команда Юрия Гуры поднимается на третье место, но Заря еще может вернуть его, если возьмет очки с Шахтером. Вереск же проигрывает четвертый из 5-ти последних матчей и продолжает идти на шестой позиции.

Видеообзор матча Александрия – Верес: