Шахтарю зарахували перемогу у провальному матчі з Олександрією: деталі важливого рішення від УАФ

Донецький Шахтар не зміг переграти Олександрію на футбольному полі. Проте "гірники" отримали необхідні три очки завдяки помилці суперника.

У 18 турі чемпіонату України 2023-2024 донецький Шахтар зустрічався на виїзді із Олександрією. Команда Маріно Пушича не змогла обіграти одного з аутсайдерів таблиці (0:0).

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Втім, пізніше виявилось, що господарі використали гравця, який не був заявлений на матч. Мова про Івана Калюжного, який у першому колі виступав за ЛНЗ. "Аграрії" банально не додали футболіста у свою заявку на другу половину сезону УПЛ.

Як наслідок, КДК УАФ розглянув цю справу та відповідно до регламенту анулював результат зустрічі. Замість цього Олександрії була зарахована технічна поразка (0:3), а Шахтарю – технічна перемогу (3:0).

Після цього рішення "гірники" наздогнали у турнірній таблиці Кривбас та піднялись на друге місце. Підопічні Пушича відстають від Дніпра-1 на одне очко, але мають ще дві зустрічі в запасі.

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У свою чергу Олександрія має на один бал менше, ніж було. Проте команда залишилась на 11 місці, маючи два очки переваги над зоною перехідних матчів.