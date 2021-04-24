Як завершиться матч Олександрія – Шахтар після поразок від Львова та Динамо: прогноз

Олександрія 25 квітня у 23 турі УПЛ зустрінеться з донецьким Шахтарем. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цій зустрічі.

Олександрія – Шахтар: перед матчем

Шахтар підходить до матчу у статусі фаворита. Донеччани йдуть на 2 місці у таблиці УПЛ, у їх активі 45 очок. Команда Луїша Каштру поступається лідеру сезону Динамо вже 10 пунктами. Олександрія ж із 26 набраними очками йде 7-ю.

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Шахтар вже у цій грі може втратити шанси на чемпіонство. Все буде залежати від гри Динамо. Перемога киян над Інгульцем дозволить підопічним Мірчі Луческу здобути "золото" УПЛ.

Команда Володимира Шарана підходить до цього поєдинку у пригніченому стані. Олександрійці несподівано у минулому турі поступились Львову (3:1), а вже 21 квітня прикро по пенальті вилетіли з 1/2 фіналу Кубка України від луганської Зорі. Донецький клуб у минулому турі мінімально програв Динамо (0:1).

Історія протистоянь між цими клубами складає 28 матчів, у яких перевагою володіють гості з Донецька – 22 звитяги. Лише в одній зустрічі перемогу святкували олександрійці. Ще 5 матчів завершувались мировою.

Прогноз від Favbet

Матч 23 туру УПЛ Олександрія – Шахтар відбудеться у неділю, 25 квітня. Стартовий свисток судді пролунає о 17:00.

Букмекери віддають істотну перевагу гостям із Донецька – 1,34. А от у звитягу Олександрії вірять значно менше – 8,90. Обидві команди демонструють в останніх зустрічах неоптимальну форму, тому не виключено, що матч завершиться нічиєю – 5,10.

Вболівальники "гірників" швидше за все святкуватимуть перемогу своєї улюбленої команди з рахунком 0:2 – 6,40. На бодай нічию 1:1 експерти віддали 9,50.

Чи буде пенальті у матчі? Спеціалісти схиляються до того, що жодна з команд не отримає чудову нагороду забити гол із 11 метрів. Також не слід чекати вилучень у протистоянні.

Хто відзначиться результативним пострілом? Найбільше шансів у Манора Соломона та Жуніора Мораеса – 2,20 та 1,85 відповідно.

За команду Шарана у воротах "гірників" гол може забити Артем Сітало – 2,95. Не слід списувати з авторів голів Дмитра Шастала та Максима Третьякова – по 4,50.