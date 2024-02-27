Драма для Олександрії: команді Ротаня можуть зарахувати поразку за матч з Шахтарем

У понеділок, 26 лютого, відбувся матч 18-го туру УПЛ між командами Олександрія та Шахтар. Господарі поля досягли сенсаційного результату, який незабаром скасують через безглузде порушення.

Команда Ротаня несподівано для багатьох зуміла відібрати очки в чемпіона України, зігравши внічию 0:0. Втім, радість Олександрії була недовгою.

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Невдачі переслідують Олександрію

У складі господарів весь матч відіграв півзахисник Іван Калюжний. Проте клуб не встиг внести футболіста до заявки на другу половину сезону.

Таке порушення автоматично карається поразкою з рахунком 0:3. Тож Олександрія замість одного очка отримає нуль, Шахтар поповнить свій доробок трьома балами.

Цікаву деталь повідомив інсайдер Ігор Бурбас. За його інформацією, Олександрія дізналася про порушення не від делегата матчу, а від одного з представників Шахтаря. Це відбулося на наступний день після поєдинку.

Плутанина з Калюжним