Матч між Олександрією та Металістом 1925 мали зіграти ще на початку жовтня 2022 року в рамках шостого туру. Але гру перенесли на пізніший термін. І лише 27 лютого 2023 року команди таки провели цей матч.

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Саме господарям вдалося відкрити рахунок в цьому матчі. Але не обійшлося без помилки захисників харківської команди. Євген Ткачук біля власного штрафного майданчика намагався віддати передачу, але м'яч перехопив Еміль Мустафаєв. Він одразу віддав пас на вільного Максима Третьякова, який і забив гол. Саме він і став першим голом в УПЛ у 2023 році.

Відео першого голу в УПЛ у 2023 році

Варто відзначити, що це перший матч для нового головного тренера Олександрії Руслана Ротаня на чолі клубу. До цього він ніколи самостійне не тренував футбольний клуб, а зараз роботу в Олександрії поєднує з посадою головного тренера молодіжної збірної України. І не виключено, що саме він буде в.о. головного тренера і національної збірної України на матчі проти Англії в Лондоні 26 березня.