Вдома і рідні стіни допомагають: Олександрія розгромила Колос у матчі з трьома пенальті – відео

Олександрія провела перший футбольний матч в дома в цьому сезоні. Команда розгромила Колос та закріпилася на четвертому місці в турнірній таблиці.

Олександрія – Колос 4:1

Голи: Рибалка, 8, 69 (пен), Третьяков, 61 (пен), 73 – Оріховський, 53

Олександрія офіційно заявила, що відтепер свої домашні матчі в УПЛ проводитиме на власному полі – стадіоні "Ніка". Адже тепер не треба згоди на це команди-суперника. Головне, щоб місцева влада погодилася.

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До цього матчу Олександрія підійшла із серією шести ігор без поразок. При цьому в попередньому турі команда зіграла внічию з Шахтарем. Саме завдяки цьому Олександрія опинилася на четвертому місці.

Колос відставав від суперника на два очки. Тож у випадку перемоги міг обійти Олександрію та піднятися на те ж четверте місце.

У першому таймі команди створили не так і багато нагод. Але чи не перший удар по воротах Волинця став голом. Рибалка наважився на дальній удар, спрямувавши м'яч у кут воріт. Голкіпер не встиг зреагувати, і так рахунок у зустрічі було відкрито.

А далі були гольові моменти, які створював Ковалець. І він же їх марнував.

Парад пенальті

А от в другому таймі голів було значно більше. Правда три з них було забито з пенальті за 16 хвилин.

Спочатку Колос отримав право на 11-метровий удар за гру рукою суперника. Удар з позначки реалізував Оріховський.

За вісім хвилин вже у ворота Колоса призначили пенальті. І знову за гру рукою. Пробивати пішов Третьяков.

Минає ше вісім хвилин – і ще одне пенальті. Цього разу за фол проти Мірошниченка. Хоча є питання, де саме Мілько порушив правила проти суперника. Та арбітр своє рішення не змінив. Але цього разу пробивав Рибалка, і він не схибив.

Остаточний рахунок за декілька хвилин встановив Третьяков, який вдало зіграв на добиванні після пасі від Кожушка.

Олександрія перемагає та закріплюється на четвертому місці в турнірній таблиці.

Відеоогляд матчу Олександрія – Колос