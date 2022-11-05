Александрия – Колос 4:1

Голы: Рыбалка, 8, 69 (пен), Третьяков, 61 (пен), 73 – Ореховский, 53

Александрия официально заявила, что теперь свои домашние матчи в УПЛ будет проводить на собственном поле – стадионе "Ника". Теперь ведь не нужно согласия на это команды-соперника. Главное, чтобы местные власти согласились.

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К этому матчу Александрия подошла с серией шести игр без проигрыша. При этом в предыдущем туре команда сыграла вничью с Шахтером. Именно благодаря этому Александрия очутилась на четвертом месте.

Колос отставал от соперника на два очка. Так что в случае победы мог обойти Александрию и подняться на то же четвертое место.

В первом тайме команды создали не так много моментов. Но едва ли не первый удар по воротам Волынца стал голом. Рыбалка решился на дальний удар, направив мяч в угол ворот. Голкипер не успел среагировать, и так счет во встрече был открыт.

А дальше были голевые моменты, которые создавал Ковалец. И он же их не реализовывал.

Парад пенальти

А вот во втором тайме голов было гораздо больше. Правда, три из них были забиты с пенальти за 16 минут.

Первоначально Колос получил право на 11-метровый удар за игру рукой соперника. Удар с отметки реализовал Ориховский.

Через восемь минут уже в ворота Колоса назначили пенальти. И снова за игру рукой. Пробивать пошел Третьяков.

Проходит всего восемь минут – и еще одно пенальти. На этот раз за фол против Мирошниченко. Хотя есть вопрос, где именно Милько нарушил правила против соперника. Но арбитр свое решение не изменил. Но на этот раз пробивал Рыбалка, и он не промахнулся.

Окончательный счет за несколько минут установил Третьяков, удачно сыгравший на добивании после паса от Кожушка.

Александрия побеждает и закрепляется на четвёртом месте в турнирной таблице.

Видеообзор матча Александрия – Колос