Український футболіст мріє покинути клуб: російський тренер не дає йому грати в команді

Український півзахисник Олександр Зубков невдовзі може покинути угорський Ференцварош. Футболіст не виходить на поле через рішення російського тренера.

Олександр Зубков став гравцем Ференцварошу влітку 2019 року. Спочатку виступав там в оренді, потім перебрався на постійній основі. Тоді команду тренував українець Сергій Ребров, з яким "фраді" тричі виграли чемпіонат, а також пробилися в груповий етап Ліги чемпіонів.

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Зубков за часів Реброва був гравцем основи та чимало забивав. Але влітку 2021 року Ребров покинув Ференцварош, очоливши Аль-Айн з ОАЕ. А в грудні 2021 року угорську команду офіційно очолив станіслав чєрчєсов – колишній тренер збірної росії, з якою провалився на Євро-2020. Після цього українець почав все рідше не те, що виходити в старті команди, але й потрапляти до заявки на гру.

В новому сезоні Ференцварош зіграв 9 матчів – чотири товариські спаринги та п'ять офіційних ігор. Зубков не те, що не зіграв жодної хвилини в цих матчах – він лише двічі у товариських іграх потрапляв до заявки на гру.

Спочатку була інформація, що в такий спосіб гравцю дають відпочинок після матчів за збірну України. Але ці матчі були ще на початку червня – останній матч "синьо-жовті" провели 11 червня, коли обіграли Вірменію. Відтак пропуск матчу 12 червня цілком зрозумілий. Але після цього російський тренер ігнорує українського футболіста. Зубков не потрапив до заявки на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів. Він вже пропустив перші два раунди кваліфікації, і точно не зіграє в третьому раунді.

У першому турі чемпіонату Угорщини 31 липня Зубкова теж не було в заявці на матч. Тож футболіст відвідав етап Формули-1 в Угорщині.

Під фотографією з перегонів один з вболівальників написав, щоб Зубкову варто покинути Ференцварош. На що футболіст відповів "сподіваюся невдовзі". Правда згодом цей коментар був видалений.

Контракт Зубкова з Ференцварошем діє до літа 2024 року. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 1,8 мільйона євро.