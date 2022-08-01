У футболі офсайд фіксується, якщо в момент передачі м'яча гравцю, який знаходиться на "чужій" половині поля, між цим гравцем і лінією воріт команди суперника перебуває менш як двоє гравців "чужої" команди.

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Однак навіть в цьому правилі були свої "лазівки", якими можна було скористатися. І які викликали чимале обурення. Мова йшла про те, що якщо в момент пасу футболіст команди, яка захищалася, торкався м'яча, то офсайд не рахувався, адже тоді це вважалося, що після цього "розпочинався новий епізод".

Такі ситуації призводили до чималих скандалів. Іспанія і досі ображена на Францію за гол у фіналі Ліги націй, який забив Кіліан Мбаппе. Форвард скористався тим, що в момент пасу м'яч намагався перехопити Ерік Гарсія. У підкаті він до м'яча ледь дотягнувся, але вибити його не зумів. Та його дотик став ключовим, чому в цій атаці не було зафіксовано офсайд. А гол Мбаппе вивів Францію вперед в рахунку та приніс їм перемогу.

Відео голу Мбаппе



Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) вирішила змінити інтерпретацію цього правила щодо доторку гравця до м'яча під час атаки суперника. Тепер у таких випадках фіксуватиметься офсайд.

Гіркий український досвід

Фінал Ліги націй між Францією та Іспанією, коли й був забитий скандальний гол, відбувся 10 жовтня. А вже через 9 днів схожа ситуація відбулася в матчі Ліги чемпіонів за участі іспанського Реала та українського Шахтаря. Однак тоді постраждала українська команда.

У першому таймі на 37-й хвилині Лукас Васкес вирізав навіс на Каріма Бензема, який був у явному офсайді. Йому намагався завадити Сергій Кривцов. Він у стрибку намагався перехопити м'яч, але незграбно зрізав його у власні ворота. Так рахунок у матчі було відкрито. А в другому таймі у ворота "гірників" влетіло ще чотири м'ячі.

Відео автогола Кривцова

Після матчу в журналістів виникла аналогія між голом Мбаппе у ворота Іспанії та тим голом, який Кривцов забив у власні ворота. Адже в обох випадках захисники грали в м'яч під час атаки, коли нападники перебували в офсайді. Якби їх там не було, або арбітри зафіксували б положення поза грою, то і потреби таких дій від захисників не було.

Єдина відмінність – Мбаппе таки зіграв у м'яч, а от Бензема не довелося цього робити.

Після гри своє невдоволення щодо цієї ситуації висловив і тодішній тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі.

"Якщо не було Мбаппе, якщо не було Бензема, навіщо тоді захисник збірної Іспанії та навіщо Кривцов грали саме так, що потім сталися гол і автогол? Це геть неправильне правило", – висловлював невдоволення Роберто Де Дзербі.