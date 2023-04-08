Тільки за однієї умови: Зінченко зізнався, хто переконав його покинути улюблений Манчестер Сіті

Олександр Зінченко розповів, чому ж він все-таки залишив стан Манчестер Сіті. Змусити українця зробити це могла тільки одна людина.

Олександр Зінченко зізнався, що саме Мікель Артета вмовив його перейти з Манчестер Сіті. Універсальний український гравець зазначив, що тільки наставник Арсенала має на нього такий вплив.

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Наважились на вдалий крок

Зінченко розповів, що Артета – це єдина людина в АПЛ, заради кого він міг би покинути свій улюблений Манчестер Сіті. Наставник Арсенала, напевне, добре усвідомлював ситуацію, тому вирішив нею скористатися, виважено запросивши українця до себе у команду. План Артети спрацював, а тепер і він, і Зінченко вийшли у виграшні позиції.

Звісно, я знав Мікеля з моменту мого переходу у Манчестер Сіті. Він знає мене як футболіста та як особистість. Вплив, який він мав та має зараз на мене – дуже великий. Я багато разів говорив, що якщо одного разу покину МанСіті, то залишуся в АПЛ тільки з одним тренером – з ним. Коли Артета запросив мене, то у нас було декілька розмов перед приєднанням до Арсенала. Він сказав, що хоче бачити від мене. Розповів про бачення клубу, про план та стратегію. Мені сподобалося все, ось чому я прийшов,

– зазначив Зінченко.

Українець в Арсеналі