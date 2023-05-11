Зінченко не допоможе Арсеналу у чемпіонській боротьбі: українець не зіграє до кінця сезону

Футболіст збірної України нерідко опинявся в лазареті цього сезону. У грі з Ньюкаслом Олександр травмував литковий м'яз, через що опинився поза складом на останні тури АПЛ.

Минулого літа Олександр Зінченко став гравцем лондонського Арсеналу. "Каноніри" заплатили 30 мільйонів фунтів Манчестер Сіті за українця.

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Протягом цього сезону футболіст став основним у команді та одним із її лідерів. Це допомагає клубу досі претендувати на чемпіонство, на яке ще влітку не сильно розраховували.

Тим не менш, Олександр чимало пропустив через травми. І ось тепер українець знову буде змушений відправитись у лазарет. Британські ЗМІ повідомляють, що Зінченко пошкодив литковий м'яз у матчі із Ньюкаслом.

Тоді гравець був замінений на 61 хвилині. Повідомляється, що українець пропустить весь залишок сезону, його в основі замінить Кіран Тірні. Цього сезону Зінченко відіграв 33 поєдинки, забивши один гол та віддавши два асисти.

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Нагадаємо, що за три тури до фінішу сезону Арсенал іде другим в АПЛ, відстаючи від лідера Манчестер Сіті на один бал. Правда, у манкуніанців ще є гра в запасі. "Канонірам" залишилось зіграти проти Брайтона, Ноттінгем Форест та Вулверхемптона.