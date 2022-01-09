Олександр Зінченко став обличчям нового футбольного симулятора: відео

Футбольний симулятор UFL, розроблений білоруською компанією Strikerz, може стати головним конкурентом FIFA та Pro Evolution Soccer.

Першим амбасадором гри розробники зробили футболіста збірної України та Манчестер Сіті Олександра Зінченка.

До слова Миколенко отримав найвищу оцінку в дебютному матчі за Евертон: він зіграв 120 хвилин

Представлення гри:

Що відомо про Strikerz