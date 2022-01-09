Олександр Зінченко став обличчям нового футбольного симулятора: відео
9 січня 2022 , 11:33Читать новость на русском
Джерело:ютуб-канал "БОРОДАТІ ІГРИ"
Футбольний симулятор UFL, розроблений білоруською компанією Strikerz, може стати головним конкурентом FIFA та Pro Evolution Soccer.
Першим амбасадором гри розробники зробили футболіста збірної України та Манчестер Сіті Олександра Зінченка.
До слова Миколенко отримав найвищу оцінку в дебютному матчі за Евертон: він зіграв 120 хвилин
Представлення гри:
Що відомо про Strikerz
- Симулятор створено на "движку" Unreal Engine. За словами розробників, перемога у матчі залежатиме лише від майстерності гравця.
- UFL вийде на ПК, PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series. Точна дата релізу поки що невідома.
- Симулятор буде розповсюджуватися за моделлю free-to-play (дозволяє грати користувачеві без обов'язкового внесення коштів). Гравцям належить сформувати свою команду із понад 5 тисяч футболістів.