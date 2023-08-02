Тодішній головний тренер збірної України Йожеф Сабо розповів про події, які відбувалися навколо матчу нашої національної команди проти Росії у відборі до Євро-2000. Гра закінчилася з рахунком 1:1, що не дозволило країні-терористці кваліфікуватися до основної сітки турніру.

Читайте також "Путіна треба посадити в клітку і возити по світу": вогняна заява від етнічного угорця

Сабо: Якби знав, чим все завершиться, то прибив би його там

Досвідчений спеціаліст пригадав, як у їх роздягальню заходив нинішній президент-диктатор Владімір Путін. Наставник та футбольний експерт зізнався, що зробив після такої зустрічі.

О, це був не футбол, а політика. На базу приїжджали працівники ЦК, накручували, що не дай бог програти цей матч. Це було більше, ніж футбол. Оце падло Путін після матчу зайшов до нас в роздягальню, розмовляв зі мною. Я після нього мив руку. Приходив з охороною. Якби знав, чим все завершиться, то прибив би його там,

– сказав Сабо.

Нагадаємо. Збірна України в своїй історії зіграла лише два матчі зі збірною Росії. Це сталося у кваліфікації до Євро-2000. Тоді "синьо-жовті" взяли 4 бали й залишили суперника за бортом змагань, для виходу на чемпіонат Європи Росії була потрібна перемога в останньому турі, але гра, про яку й згадує Сабо закінчилася з рахунком 1:1. Саме тоді українською командою керував Йожеф Йожефович. Вдома ж наша збірна перемогла з рахунком 3:2.