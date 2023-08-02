Тодішній головний тренер збірної України Йожеф Сабо розповів про події, які відбувалися навколо матчу нашої національної команди проти Росії у відборі до Євро-2000. Гра закінчилася з рахунком 1:1, що не дозволило країні-терористці кваліфікуватися до основної сітки турніру.
Читайте також "Путіна треба посадити в клітку і возити по світу": вогняна заява від етнічного угорця
Сабо: Якби знав, чим все завершиться, то прибив би його там
Досвідчений спеціаліст пригадав, як у їх роздягальню заходив нинішній президент-диктатор Владімір Путін. Наставник та футбольний експерт зізнався, що зробив після такої зустрічі.
О, це був не футбол, а політика. На базу приїжджали працівники ЦК, накручували, що не дай бог програти цей матч. Це було більше, ніж футбол. Оце падло Путін після матчу зайшов до нас в роздягальню, розмовляв зі мною. Я після нього мив руку. Приходив з охороною. Якби знав, чим все завершиться, то прибив би його там,
– сказав Сабо.