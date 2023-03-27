"Маємо вірити у вихід із групи": Зінченко підсумував поєдинок на "Вемблі"

Національна збірна України зазнала поразки у першому матчі відбору на Євро-2024. Лідер "синьо-жовтих" Олександр Зінченко прокоментував результат команди.

Дива на легендарному стадіоні "Вемблі" не сталося і команда Руслана Ротаня закономірно поступилася збірній Англії (0:2). Велика різниця у класі суперників далася взнаки, а помилки в захисті чинний віцечемпіон Європи не пробачає.

Читайте також Відбір на Євро-2024: календар матчів та турнірна таблиця

Зінченко: Ми розуміли, наскільки сильна Англія

Капітан збірної Україні Олександр Зінченко поділився враженнями від поєдинку. Попри поразку, "синьо-жовті" боротимуться за вихід з групи.

"Нелегко відіграватися за рахунку 0:2. Ми розуміли, наскільки сильна Англія. У таких матчах великі гравці диктують усі.

Тренер сказав, що ми все ще маємо вірити у наш вихід із групи. У нас чудова команда у плані потенціалу, багато молодих гравців. Звичайно, ми маємо ще вчитися, але сьогоднішній матч став неймовірним досвідом", – розповів Зінченко.

Зазначимо, що захисника лондонського Арсеналу вболівальники обрали "Левом матчу". У складі збірної України Зінченко провів 53 поєдинки, у яких забив 8 голів.