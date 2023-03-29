Поруч із Мбаппе та Голандом: Зінченка включили у символічну збірну Європи

Гру Олександра Зінченка в Арсеналі продовжують відзначати журналісти та інші представники спортивного світу. Лівий захисник "канонірів" потрапив до символічної збірної Європи.

Авторитетне видання The Athletic оприлюднило свою символічну збірну Європи. На думку порталу, Україну гідно у ній представить капітан збірної у матчі проти Англії Олександр Зінченко.

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Серед футбольних зірок

Видання не стало виділити тут Михайла Мудрика чи Руслана Маліновського, які нещодавно перебрались у Челсі та Марсель. А саме Зінченка, який зробив правильний вибір, коли перейшов в Арсенал із МанСіті. У Лондоні вже називають Олександра "капітаном Арсенала, але без пов'язки".

Сашко потрапив у збірну, де зібрались футбольні зірки з усієї Європи. Тут можна побачити і Кіліана Мбаппе, і Ерлінга Голанда, колишнього одноклубника по МанСіті українця Кевіна де Брюйне та нинішнього партнера по Арсеналу Букайо Сака.

Символічна збірна Європи за версією The Athletic

Воротар: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ);

Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ); Захисники: Жоау Канселу (Баварія), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Йошко Гвардіол (РБ Лейпциг), Олександр Зінченко (Арсенал);

Жоау Канселу (Баварія), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Йошко Гвардіол (РБ Лейпциг), Півзахисники: Родрі (Манчестер Сіті), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті), Джамал Мусіала (Баварія);

Родрі (Манчестер Сіті), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті), Джамал Мусіала (Баварія); Нападники: Букайо Сака (Арсенал), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті).



Символічна збірна Європи від The Athletic / Фото авторитетного видання

Нагадаємо, що 22 липня 2022-го Зінченко підписав контракт із "канонірами" до кінця червня 2026 року. За лондонську команду вже встиг провести 27 матчів, у яких забив один гол та віддав два асисти. Фанати Арсенала дуже задоволені таким приходом універсального українського футболіста.

26 березня зіграв за збірну України у відборі на Євро-2024. Зінченко вивів національну команду із капітанською пов'язкою, але навіть це не допомогло "синьо-жовтим" переграти Англію. Підсумковий рахунок матчу 2:0 на користь підопічних Гарета Саутгейта.

Вже у своєму першому сезоні в Арсеналі може здобути своє чергове чемпіонство в АПЛ. Підопічні Мікеля Артети після 28 зіграних поєдинків лідирує у турнірній таблиці, де мають перевагу над Манчестер Сіті у вигляді 8 очок – 69 проти 61-го балу у "містян".