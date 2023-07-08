Гравець збірної України та лондонського Арсеналу Олександр Зінченко не відзначається високою результативністю в АПЛ. Це й не дивно, адже Мікель Артета в Арсеналі, а раніше Пеп Гвардіола в МанСіті, ставили Алекса на позицію флангового захисника.

Читайте також Діти моляться за нашу країну, – Зінченко розповів щемливу історію із Лондона

Зінченко: Можна було й ліпше

Проте в минулому чемпіонаті Англії відбулася знакова подія для Зінченка – він забив свій дебютний гол в АПЛ. Під час спілкування з журналістами українець поділився своїми емоціями після довгоочікуваного голу. За словами Олександра, йому було трохи соромно, що він так довго не забивав.

"Які були відчуття після першого голу за Арсенал? Чесно, не святкував, бо ми дуже хотіли забити ще один мʼяч. Бо ми приїхали туди за трьома очками. Памʼятаю, всі тоді підходили до мене, щоб обійняти, а я сказав їм: "Нічого хорошого не сталося, повертайтеся на свої позиції, продовжуємо". Після матчу я отримав багато повідомлень із привітаннями.

Але водночас відчував сором, бо перший гол забив через так багато матчів. 92 чи 93 гри, щоб забити перший мʼяч в АПЛ. Та ну, можна було й ліпше", – сказав Зінченко.

Голи Зінченка в Англії