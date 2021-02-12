Ні разу не вживав алкоголь: дружина Зінченка зробила відверте зізнання про футболіста

Українська журналістка і дружина футболіста Манчестер Сіті Олександра Зінченка Влада Седан заявила, що її чоловік ніколи в житті не вживав алкогольні напої.

В інтерв'ю з Віктором Вацко на вона розповіла, що вже і сама була б не проти випити з ним по келиху вина, але поки що Олександр відмовляється.

Дивіться також: Зінченко найкращий гравець в історії Манчестер Сіті за цікавим показником

"Я вже півтора року живу із Зінченком, але в останній раз пила коньяк, напевно, з тобою. Він взагалі не вживає алкоголь, чесно кажу. Я вже сама не проти якогось вина з ним випити, але нема", – сказала Седан.

Зінченко сказав, що може зробити це після народження дитини або перемоги на великому міжнародному турнірі.

Я його питаю, коли це трапиться, так як він мені це обіцяв. Спочатку він говорив, що вип'є після весілля. Я вже навіть задумала PR-хід, що ми укладемо угоду про рекламу з якимось брендом. Ну, ти розумієш, людина за 24 роки жодного разу не вживав алкоголь, а тут вип'є келих вина. Але Саша не погодився. Тепер каже, що зробить це або після народження дитини, або після перемоги в Лізі чемпіонів, на Євро,

– зізналася дружина футболіста.

Статистика Зінченка у Манчестер Сіті

Зінченко став гравцем Манчестер Сіті у 2016 році, перейшовши з російської Уфи. Після оренди в ПСВ українець почав потрапляти в основний склад "містян".

Зінченко відіграв за Манчестер Сіті 83 матчі, у яких забив 2 голи та віддав 6 асистів.

Українець виграв 8 трофеї: двічі АПЛ, Кубок Англії та Суперкубок та 4 рази – Кубок англійської ліги.