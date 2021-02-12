Ни разу не употреблял алкоголь: жена Зинченко сделала откровенное признание о футболисте
Украинская журналистка и жена футболиста Манчестер Сити Александра Зинченко Влада Седан заявила, что ее муж никогда в жизни не употреблял алкогольные напитки.
Источник:YouTube-канал "Вацко LIVE"
В интервью с Виктором Вацко она рассказала, что уже и сама была бы не прочь выпить с ним по бокалу вина, но пока Александр отказывается.
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"Я уже полтора года живу с Зинченко, но в последний раз пила коньяк, наверное, с тобой. Он вообще не употребляет алкоголь, честно говорю. Я уже сама не против какого-то вина с ним выпить, но нет", – сказала Седан.
Зинченко сказал, что может сделать это после рождения ребенка или победы на крупном международном турнире.
Я его спрашиваю, когда это случится, так как он мне это обещал. Сначала он говорил, что выпьет после свадьбы. Я даже задумала PR-ход, мы заключим соглашение о рекламе с каким брендом. Ну, ты понимаешь, человек за 24 года ни разу не употреблял алкоголь, а здесь выпьет бокал вина. Но Саша не согласился. Теперь говорит, что сделает это или после рождения ребенка, или после победы в Лиге чемпионов, на Евро,
– призналась жена футболиста.
Статистика Зинченко в Манчестер Сити
Зинченко стал игроком Манчестер Сити в 2016 году, перейдя из российской Уфы. После аренды в ПСВ украинец начал попадать в основной состав "горожан".
Зинченко сыграл за Манчестер Сити 83 матча, в которых забил 2 гола и отдал 6 ассистов.
Украинец выиграл 8 трофеев: дважды АПЛ, Кубок Англии и Суперкубок и 4 раза – Кубок английской лиги.
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