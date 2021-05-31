Швидко пролетимо Першу лігу, а там УПЛ і єврокубки, – Ярославський про плани Металіста

Колишній президент Металіста Олександр Ярославський розповів про деталі відродження харківського клубу.

Клуб Метал, який скоро повинен бути перейменований у Металіст, вийшов у Першу лігу, а Олександр Ярославський упевнений, що через рік команда підвищиться в УПЛ.

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9 років були очікування, що ми повернемо Металіст. І ми його повернули. Це тільки початок. Думаю, Першу лігу пробіжимо набагато швидше, ніж за 9 років. За один рік. І вже УПЛ. Так що веселощі тільки починаються. Що стосується новачків, то я хочу, щоб був підписаний вже контракт. Я людина забобонна. Як підпишемо – буде презентація,

– сказав він.

"Ми будемо підсилюватися, це однозначно. Першу лігу пролетимо швидко, а там вже УПЛ не за горами. І єврокубкові матчі. Це наша мета – грати в єврокубках. Фінансово, звичайно, я підтримую. А завдання керівництва – знайти нам нового Роналду копійки за три", – заявив Ярославський.

Що відомо про Ярославського й Металіст