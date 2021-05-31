Швидко пролетимо Першу лігу, а там УПЛ і єврокубки, – Ярославський про плани Металіста

Колишній президент Металіста Олександр Ярославський розповів про деталі відродження харківського клубу.
Клуб Метал, який скоро повинен бути перейменований у Металіст, вийшов у Першу лігу, а Олександр Ярославський упевнений, що через рік команда підвищиться в УПЛ.
До слова Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020
9 років були очікування, що ми повернемо Металіст. І ми його повернули. Це тільки початок. Думаю, Першу лігу пробіжимо набагато швидше, ніж за 9 років. За один рік. І вже УПЛ. Так що веселощі тільки починаються. Що стосується новачків, то я хочу, щоб був підписаний вже контракт. Я людина забобонна. Як підпишемо – буде презентація,
– сказав він.
"Ми будемо підсилюватися, це однозначно. Першу лігу пролетимо швидко, а там вже УПЛ не за горами. І єврокубкові матчі. Це наша мета – грати в єврокубках. Фінансово, звичайно, я підтримую. А завдання керівництва – знайти нам нового Роналду копійки за три", – заявив Ярославський.
Що відомо про Ярославського й Металіст
- Ярославський був президентом Металіста з 2005-го до 2012 року. Олігарх придбав клуб, коли той виступав у Першій лізі. З Ярославським команда пройшла шлях до Ліги Європи та ставала срібним призером УПЛ
- За участі Ярославського у Харкові відбудували футбольну інфраструктуру та провели реконструкцію стадіону Металіст. У 2012 році арена приймала матчі Євро-2012.
- У 2012 році Ярославський продав Металіст наближеному до колишнього президента України Віктора Януковича олігарху Курченку. Той після Революції гідності втік до Росії та припинив фінансування клубу.
- Курченко відмовився продавати Металіст.