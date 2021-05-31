Клуб Металл, который скоро должен быть переименован в Металлист, вышел в Первую лигу, а Александр Ярославский уверен, что через год команда повысится в УПЛ.

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9 лет были ожидания, что мы вернем Металлист. И мы его вернули. Это только начало. Думаю, Первую лигу пробежим гораздо быстрее, чем за 9 лет. За один год. И уже УПЛ. Так что веселье только начинается. Что касается новичков, то я хочу, чтобы был подписан уже контракт. Я человек суеверный. Как подпишем, будет презентация,

– сказал он.

"Мы будем усиливаться, это однозначно. Первую лигу пролетим быстро, а там уже УПЛ не за горами. И еврокубковые матчи. Это наша цель – играть в еврокубках. Финансово, конечно, я поддерживаю. А задача руководства – найти нам нового Роналду копейки за три", – заявил Ярославский.

Что известно о Ярославском и Металлисте