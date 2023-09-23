"За ним буде бігати вся Європа": агент назвав гравця Шахтаря, який може переплюнути Мудрика

Поки виступи Михайла Мудрика у Челсі, м'яко кажучи, не вражають, інші футболісти донецького Шахтаря підходять до того, аби переїхати грати у Європу. Український агент Олександр Яковенко назвав одного із них.

Футбольний агент італійської компанії GG11 прокоментував майбутнє свого клієнта Данила Сікана. Олександр Яковенко пророкує йому велику кар'єру, які не перешкодить донецький клуб.

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Яковенко: Це футболіст, який ще багато чого покаже у футболі

Колишній футболіст відзначив трансферну політику "гірників", які не "маринують" своїх талантів у команді, як це роблять деякі інші клуби. Яковенко поставив у приклад трансфери Дмитра Чигринського, який нещодавно повернувся у Шахтар, та Михайла Мудрика у лондонське Челсі.

Щоправда, перехід Мудрика до "синіх" поки що взагалі себе не виправдовує. А це неабияк розчаровує англійських фанів, які очікували від українського лівого вінгера значно більшого.

Шахтар – адекватний клуб. Як ви бачите, вони продають футболістів за великі гроші протягом останніх десяти років, починаючи з Дмитра Чигринського і бразильців, закінчуючи Мудриком. Шахтар дуже хотів його зберегти. Вони вірять у Даню. Це футболіст, який ще багато чого покаже у футболі і дійти до рівня, коли за ним буде бігати вся Європа,

– сказав Яковенко.

Тим паче, що донецький клуб потрохи повертається до вектора придбання легіонерів. Українізацією, яка була при Ігорю Йовічевічу, вже навіть не пахне.

Відзначимо, що Сікан продовжив контракт із Шахтарем до кінця червня 2028 року, попри зацікавленість із Європи.

До слова, Шахтар після 7-ми зіграних матчів лідирує у таблиці УПЛ – 17 балів. А це на 2 очки більше, аніж у другого Чорноморця. І це при тому, що "гірники" ще не провели свого поєдинку 8-го туру української першості сезону-2023/2024.

Футбольна кар'єра Данила Сікана