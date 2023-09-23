Мова йде про 32-річного іспанського голкіпера Давід де Хеа, який продовжує чекати пропозиції від топових футбольних клубів. Адже у липні 2023-го де Хеа покинув Манчестер Юнайтед, з яким у нього закінчився контракт.

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Європейські клуби не повинні помилитись

Вже майже три місяці титулований страж воріт перебуває без клубу. Хоча відхилив декілька пропозицій із Саудівської Аравії. Футболіст аргументував своє рішення тим, що не гониться за грошима, яких вже і так солідно зробив за свою вже успішну кар'єру.

За цей час без футболу іспанський гравець відіграв розкішне весілля зі своєю коханою.

Відзначимо, що свою кар'єру Де Хеа хоче продовжити у "великому" клубі, який гарантуватиме йому перший номер у воротах команди. Якщо така пропозиція не надійде, то голкіпер більше не бачитиме сенсу продовжувати свою професійну кар'єру.

Футбольний світ може втратити дуже досвідченого та талановитого воротаря.

ЗМІ сватають чемпіона Англії одразу у декілька європейських грандів – Баварію, ПСЖ та Інтер. Також не виключають варіант із поверненням Де Хеа до "червоних дияволів", які некрасиво позбулись свого досвідченого голкіпера.

Адже до гри Андре Онани є дуже багато претензій. Здається, що камерунський голкіпер дуже часто на користь того чи іншого суперник МЮ. Тому Онані потрібно задуматись над своєю грою у футболці англійського клубу, поки це ще не пізно.

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